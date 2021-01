Pepê revela emoção com gol e vê Flamengo forte na briga pelo título

Após fazer seu primeiro gol com a camisa do Flamengo na vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Mané Garrincha, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Pepê declarou não ter palavras para demonstrar o que sentiu e exaltou o triunfo que colocou o time carioca fortalecido na briga pelo título nacional.

"Tenho que agradecer a Deus. Se estou aqui é por causa dele. Só meus companheiros e minha família sabem o quanto eu trabalhei para vestir essa camisa. Fiquei um ano e meio praticamente só treinando, mas sabendo que a hora iria chegar", falou Pepê, antes de analisar a situação do Flamengo no Brasileirão.

O time rubro-negro subiu para a terceira posição, com 55 pontos, a quatro do líder Internacional e com um jogo a menos. "Foi uma vitória importantíssima que nos coloca na briga pelo título. Era um jogo de seis pontos, o triunfo nos deixa ainda mais fortes para seguirmos em busca dos nossos objetivos, ao lado dos nossos torcedores, que estão apoiando mesmo de longe", concluiu.

O Flamengo realmente tratou o jogo como uma partida decisiva. O time carioca foi muito superior ao Palmeiras no primeiro tempo, cansou na etapa final, mas conseguiu segurar e ampliar o resultado para voltar à terceira posição.

Agora, o Flamengo buscará encostar ainda mais no Internacional no duelo contra o Athletico Paranaense, em jogo marcado para este domingo, às 16h, na Arena da Baixada.