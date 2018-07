Pepe sofre lesão muscular e desfalca Real Madrid por um mês

O zagueiro Pepe deve voltar ao time do Real Madrid somente no mês de dezembro. O defensor português sofreu uma lesão muscular no jogo de sábado, em rodada do Campeonato Espanhol, e deve ficar afastado dos gramados por um mês.

De acordo com o clube, exames realizados nesta segunda-feira detectaram uma lesão muscular de nível dois na coxa esquerda do atleta de 33 anos. "Sua recuperação continuará sendo monitorada", afirmou o departamento médico do time madrilenho.

A lesão deve afastar Pepe de ao menos seis jogos do Real nesta temporada europeia. Titular em oito partidas disputadas pela equipe até agora, o zagueiro será desfalque certo no clássico com o Atlético de Madrid, no dia 19 de novembro, em rodada do Espanhol. Também ficará de fora da partida contra o Legia Varsóvia, nesta semana, pela Liga dos Campeões.

Pepe será baixa ainda em uma partida da seleção portuguesa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, contra a Letônia, no dia 13 de novembro, em casa.