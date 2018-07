Pepe volta aos treinos no Real Madrid após um mês afastado por lesão

Em meio aos diversos desfalques e ao princípio de crise atravessado pelo Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti ao menos teve uma boa notícia no treino desta quinta-feira. O zagueiro Pepe se recuperou de um problema nas costas e voltou a trabalhar normalmente com o grupo.

Pepe estava afastado desde o dia 15 de janeiro, quando sentiu um problema nas costas no empate por 2 a 2 diante do Atlético de Madrid, que eliminou o Real da Copa do Rei. Depois de passar por exames, foi diagnosticada uma lesão no local e o brasileiro naturalizado português precisou ficar afastado.

Apesar do retorno aos treinos, Pepe ainda não deve ter condições de atuar diante do Deportivo La Coruña, neste sábado, no Santiago Bernabéu. Se o zagueiro está recuperado, o Real tem uma longa lista de jogadores contundidos e que não atuarão no fim de semana: Sergio Ramos, Khedira, James Rodríguez, Fabio Coentrão e Modric.