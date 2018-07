Pepinho se demite do comando da equipe sub-20 do Corinthians

A passagem de Alexandre Macia, o Pepinho, como técnico da equipe sub-20 do Corinthians durou pouco mais de um mês. Uma reunião na tarde desta quarta-feira com a diretoria do Departamento de Formação de Atletas do Corinthians selou a saída do treinador.

"A iniciativa partiu do próprio Pepinho, que alegou ter tido dificuldades em implementar seu modelo de jogo em um time já acostumado com um outro sistema", divulgou o clube, em nota oficial.

"O clube entendeu sua posição e o liberou para prosseguir com sua carreira. O Corinthians agradece a Pepinho por seus serviços prestados e deseja todo o sucesso para este competente profissional em seus próximos desafios", complementou.

Pepinho esteve à frente do time alvinegro somente em uma competição oficial, a Copa do Brasil Sub-20. Com a derrota por 2 a 0 para o Náutico, na Arena Barueri, o Corinthians foi eliminado ainda na primeira fase da competição. O time pernambucano avançou às oitavas de final.

Dyego Coelho, que estava como auxiliar, voltará ao comando da equipe. Ele exerceu a função após a promoção de Osmar Loss a auxiliar técnico da equipe principal do Corinthians. A diretoria corintiana promete anunciar nos próximos dias quem assumirá o cargo de assistente da equipe sub-20.