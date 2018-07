Pequeno incêndio atinge estádio da final da Copa do Mundo de 2018 Os organizadores da Copa do Mundo de 2018 devem ter levado um grande susto nesta segunda-feira. Palco da final do torneio marcado para a Rússia, o Estádio Luzhniki teve um pequeno incêndio, despejando grande quantidade de fumaça em Moscou, embora não tenha provocado graves danos.