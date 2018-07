Pequenos dão as cartas na artilharia do Campeonato Paulista

Os artilheiros dos clubes grandes andam negando fogo neste Campeonato Paulista. Ricardo Oliveira, Calleri, Alecsandro e cia. têm visitado pouco as redes adversárias. Os goleadores dos times considerados pequenos estão aproveitando a brecha e se destacando. Atualmente, a briga pela artilharia envolve Roger, William Pottker e Pedro Carmona, entre outros.

A 13.ª rodada do Paulista começa nesta quarta-feira com o atacante Roger, do Red Bull, liderando a artilharia com 9 gols. Pottker, do Linense, tem 7, enquanto Everaldo, do Água Santa, e Pedro Carmona, do Novorizontino (já esteve no Palmeiras), somam 6 gols cada. Rodrigo Andrade, fez 8 gols no campeonato, mas está fora de combate porque brigou com o técnico do Audax, Fernando Diniz, e teve o contrato rescindido.

Enquanto isso, os máximos artilheiros dos grandes são o palmeirense Alecsandro e o corintiano Romero. Cada um marcou 5 vezes.

Artilheiro dos bons quando jogava, Careca não tem diagnóstico preciso sobre essa aparentemente disparidade. Mas arrisca alguns indícios. “Os times pequenos têm tempo maior de preparação do que os grandes e isso ajuda no entrosamento e no aproveitamento’’, disse. “E também há o fato de que a gente não tem mais grandes referências de artilheiros’’, complementa o goleador do Paulista de 1985, quando defendeu o São Paulo e fez 26 gols.

Andarilho da bola - já jogou em mais de uma dúzia de times, entre eles Palmeiras, São Paulo e Fluminense -, Roger chegou ao Red Bull no início do ano com a firme disposição de lutar pela artilharia do Paulista. “É algo que me move e é uma esperança que eu tenho. Vou buscar essa artilharia”, disse durante a apresentação. Até agora, está vencendo a disputa e tem grande chances de se manter na briga, pois a equipe sediada em Campinas tem boas chances de chegar às oitavas de final.

Nesta quinta-feira, Roger vai fazer uma espécie de “duelo de artilheiros’’ com Pedro Carmona, pois Red Bull recebe o Novorizontino, atual detentor do melhor ataque do Paulista, com 22 gols.

Carmona credita os gols que vem fazendo ao entrosamento do time e também ao fato de ter uma sequência de partidas. "Onde tive sequencia, fiz gols. Em 2014 era artilheiro do Pernambucano com 6 gols em 8 jogos (pelo Náutico), mas rompi os ligamentos do joelho e não pude dar continuidade. Atribuo o meu momento ao bom funcionamento da equipe e minha sequencia de jogos. Todo jogador precisa de sequencia pra mostrar do que é capaz'', diz.

Para ele, não é surpreendente jogadores de times menores comandarem a briga pela artilharia do campeonato. "O Campeonato Paulista é cheio de jogadores de Série A e B. São competentes e muitas vezes esses jogadores reforçam as grandes equipes.''

Jejum

Também é comum artilheiro viver seca de gols. William Pottker é exemplo disso. Comandou a artilharia do campeonato por algum tempo, mas não marca há quatro partidas e parou nos 7 gols. Nesta quarta, contra o São Paulo, espera pôr fim ao jejum. Seja como for, o jogador que está em Lins emprestado pelo Figueirense, já chamou a atenção de dois grandes paulistas, que cogitam a sua contratação: Santos e Corinthians.

Com a primeira fase do Paulista na reta final, a importância dos artilheiros dos times pequenos aumenta ainda mais, pois podem ser fundamentais para que seus times sigam em frente na competição. Mesmo porque, só assim, eles se conseguirão manter à frente na artilharia.