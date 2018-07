Pequenos surpreendem e ocupam primeiras posições na Europa

Mesmo que a temporada europeia esteja apenas no seu início, os campeonatos nacionais se iniciam com times de orçamentos pequenos em grande estilo. No ultimo fim de semana, resultados surpreendentes de times nanicos fizeram com que as Ligas da Alemanha e Inglaterra ficassem, pelo menos neste momento, mais interessantes e disputados.

Debutante na primeira divisão da Alemanha, o Paderborn mostra que pode fazer mais do que simplesmente lutar para não cair. Quebrando todos os prognósticos, a equipe, vice-campeã da Segundona do país, é a líder do campeonato. Com oito pontos em quatro rodadas, o time comandado pelo jovem técnico Andre Breitenreiter mostra força em seu jogo coletivo e surpreendeu ao bater o Hamburgo por 3 a 0 e o Hannover por 2 a 0, com direito a um golaço da linha de defesa marcado pelo meia Moritz Stoppelkamp, domingo.

Na segunda colocação, com os mesmos pontos do Padelborn, está o Mainz 05. Mesmo com a saída de Thomas Tuchel, o dinamarquês Kasper Hjulmand chegou e soube preencher a ausência do antigo técnico fazendo a equipe jogar de forma ofensiva. O japonês Shinji Okazaki chamou a responsabilidade para si depois das transferências de Nikolai Müller e Eric Choupo-Moting e é o artilheiro do Alemão, com quatro gols.

NA ESPANHA

Mesmo atrás de times como Sevilla, Barcelona e Atlético de Madrid, o Granada vai mostrando que também pode fazer uma boa campanha na Espanha, diferentemente do que mostram seus últimos anos. Sem grandes reforços, a diretoria do clube apostou na chegada do técnico Joaquín Caparrós, que vinha de bom trabalho no Levante. Famoso por apostar nas categorias de base, o treinador conseguiu fazer com sua equipe jogue marcando na saída do adversário e atualmente ocupa o quarto lugar do Campeonato Espanhol.

Considerado o melhor campeonato nacional do mundo, o Inglês também vem sendo alvo de times-surpresas. Depois de um começo fraco após as saídas de jogadores como Shaw, Lallana, Lovren e Lambert, além do técnico Mauricio Pocchettino, o Southampton conseguiu se reforçar e subir na tabela. Indicados pelo novo técnico Ronald Koeman, Alderweireld, Pellè e Tadic se encaixaram bem na equipe, que ocupa a segunda colocação.

Mesmo com a derrota sofrida por 3 a 0 para o Arsenal, o Aston Villa também surpreende. Com os mesmos pontos do Southampton, o time de Birmingham derrotou o Liverpool na temporada e sob o comando do escocês Paul Lambert, joga um futebol vistoso, o suficiente para complicar a vida dos rivais e quem sabe buscar vaga em alguma competição europeia. Outra surpresa, o recém-promovido Leicester City, que derrotou o Manchester United de virada, por 5 a 3, tem no argentino Leonardo Ulloa, o vice-artilheiro da competição.

ITÁLIA

Mesmo com campanha de 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano, Roma e Juventus se veem perseguidas pelo Hellas Verona. Para se recuperar das saídas de Jorginho, Iturbe e do brasileiro Rômulo, a equipe apostou em medalhões como Rafa Márquez e Javier Saviola, que ao lado de Luca Toni, estão à frente do time que possui sete pontos em três rodadas.

Não são apenas nos principais torneios da Europa que times pequenos vêm dando conta do recado. Na Holanda, o PEC Zwolle, que conseguiu o inédito título da Copa da Holanda na última temporada, está na terceira colocação, com os mesmos 12 pontos do vice Ajax e a apenas três do PSV. Em Portugal, o Vitória de Guimarães continua invicto e ocupa a segunda colocação, com 11 pontos, apenas dois atrás do Benfica, atual líder da competição.