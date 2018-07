Perda de mando daria prejuízo de R$ 1 milhão por jogo ao Corinthians

Não passa pela cabeça do Corinthians a perda de mando de jogos no Brasileirão. Mas é fato que o clube deve ser punido por causa da briga entre seus torcedores no clássico com o São Paulo, domingo, e também por uma pilha atirada no gramado. Uma suspensão dada ao STJD ao Corinthians daria prejuízo de mais de R$ 1 milhão por jogo em comparação com o arrecadado fora após a pena imposta em 2013.

"Este problema ainda está com o departamento jurídico do clube e não estamos pensando nesse tema enquanto a parte burocrática não seja concretizada", informa Lúcio Blanco, diretor de arrecadação corintiano. "Só com um resultado efetivo é que vamos avaliar possíveis perdas."

Em 2013, por causa de uma briga entre corintianos e vascaínos em Brasília, o Corinthians perdeu quatro mandos de jogos. Depois, foi punido com mais um por causa de uma garrafa atirada num auxiliar em partida com a Portuguesa, no Mato Grosso do Sul. O time teve de fazer suas partidas fora de casa. Foram cinco jogos no interior de São Paulo, dois em Mogi Mirim, um em Itu e outros dois em Araraquara.

Neste passeio por cidades pequenas, a média de público foi de 14.524 por jogo e a renda líquida registrada, de R$ 240.076,37 apenas. Jogando no Itaquerão pelo Brasileirão neste ano, o Corithians fez dez partidas até o momento. O clube arrecadou R$ 21.591.788,20 nas bilheterias. Descontando as taxas e os serviços, embolsou R$ 14.089.004,00 líquidos, média de pouco mais de R$ 1,4 milhões por partida.

Portanto, jogar como mandante fora do Itaquerão, além de ser complicado por encarar um estádio diferente, ainda daria enorme prejuízo no bolso corintiano. "Com certeza seria um prejuízo grande. Hoje, nossos jogos estão atingindo R$ 2 milhões de renda. Mas não vamos comentar nada até o Jurídico dar posição concreta da pena. Nosso pensamento está na organização do jogo com o Atlético-MG pela Copa do Brasil", enfatiza Blanco.

Mesmo com as altas cifras arrecadadas por partida em sua nova casa, o Corinthians ainda lucra abaixo do esperado. Isso por causa da adaptação que o estádio passa neste período pós-Copa. A direção imaginava ganhar em torno de R$ 2 milhões líquidos por apresentação. "Imaginávamos lucrar um pouquinho mais do que vem ocorrendo. Acontece que passamos por uma adaptação no estádio e então tudo está dentro do planejado com as obras."

PÚBLICO

A média de público também despencaria para mais da metade com o Corinthians obrigado a jogar a mais de 100 quilômetros da capital (como prevê as punições do STJD) paulista. E como o clube não gosta de mandar jogos fora do Estado, a opção seria mesmo o Interior. São 31.412 pessoas, em média, nas partidas no Itaquerão.

No ano passado, diante de Bahia, Atlético-PR, Criciúma, Santos e Fluminense, quando cumpriu pena, o Corinthians teve 14.534 pessoas nas arquibancadas, em média. A pena máxima seria de 12 jogos no STJD. E, vale lembrar, o Corinthians tem apenas mais seis jogos pelo Nacional em sua casa neste ano. Os jogos são contra Sport, Vitória, Coritiba, Santos, Grêmio e Criciúma. O STJD ainda não definiu o dia do julgamento do Corinthians.