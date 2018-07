'Perdemos uma batalha, ainda temos uma guerra', diz Enderson no Fluminense

"Perdemos uma batalha, ainda temos uma guerra. Dentro da minha visão, dominamos completamente o primeiro tempo, mas eles fizeram o gol em uma escapada. No segundo, não começamos bem, mas depois encaixamos e chegamos ao gol. Em uma saída errada, levamos o segundo. Saímos com uma derrota, mas temos que analisar bem e pensar na próxima partida. A briga vai ser intensa até o fim e agora temos que pensar na Chapecoense", afirmou o comandante, se referindo ao confronto do próximo domingo, às 11 horas, em Chapecó, pela 15ª rodada do Brasileirão.

E, embora o Fluminense tenha sido derrotado, Enderson também aprovou o primeiro jogo do atacante Osvaldo, novo reforço da equipe, que entrou em campo no decorrer do clássico, substituindo Giovanni. "Foi uma boa estreia. No momento em que ele entrou, o Vasco não nos deu muito espaço. A tendência é melhorar, se adaptar, ganhar entrosamento. Vai nos dar velocidade e profundidade. Nossa expectativa é muito boa", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva.

Enderson, porém, admite que não será fácil encarar a Chapecoense na casa da rival no próximo final de semana. "Todos os times sempre sofrem muito lá em Chapecó. A torcida participa muito, assim como foi na nossa vitória contra o Atlético-PR. Vamos buscar o resultado e temos a capacidade de conseguir esta vitória fora de casa", projetou.

O Fluminense está na terceira posição do Brasileirão, com 27 pontos, dois atrás de Atlético-MG e Corinthians, que dividem a ponta da tabela, sendo que a equipe de Belo Horizonte está em vantagem por possuir melhor saldo de gols.