'Perder é terrível', diz Enderson após derrota do Santos

Apesar de o Santos ter entrado em campo já sem aspirações neste Campeonato Brasileiro e também sem correr riscos de rebaixamento à Série B, o técnico Enderson Moreira não escondeu a sua decepção com a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, sofrida neste domingo, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada da competição.

O time mineiro já havia eliminado o Santos nas semifinais da Copa do Brasil, também atuando na Vila, e agora a equipe paulista ao menos tinha a chance de dar o troco e atrapalhar a caminhada do rival rumo ao título do Brasileirão. Porém, desperdiçou boas chances de marcar no primeiro tempo e sofreu o único gol do jogo na etapa final.

"A chateação é toda nossa. Não é só o torcedor que fica assim. Eu, jogadores e comissão técnica também estamos todos tristes", disse o comandante, para depois lembrar que o Santos tem a obrigação de tentar desempenhar um papel digno nestas rodadas derradeiras do Brasileirão, embora não tenha mais objetivos a buscar em termos de classificação.

"Temos que sair fortalecidos dessa situação. Sou competitivo, perder é terrível. Mas temos que tirar lições disso. Na quarta-feira já temos outro desafio no Paraná e precisamos da vitória", enfatizou Enderson, se referindo ao duelo diante do Atlético-PR, às 19h30, na Arena da Baixada, pela 35ª rodada.