'Perder na Libertadores não é assombroso', diz Roger após derrota do Atlético-MG

O técnico Roger Machado não gostou da atuação do Atlético-MG na derrota para o Libertad por 1 a 0, na última quarta-feira. Ainda assim, considerou normal o tropeço por se tratar de uma partida de Libertadores fora de casa e por conta da péssima condição do gramado em Assunção.

"A gente tem que analisar o contexto geral, acreditar que o trabalho está sendo bem desenvolvido, mas que os tropeços virão. Perder na Libertadores não é algo assombroso. Temos grupo para ser líder da competição e entramos como favoritos em função do talento do nosso elenco. Perder da forma como perdemos neste gramado é que a gente que salientar", comentou.

Como seus comandados, Roger lamentou bastante o estado do campo no estádio Nicolás Leoz, castigado pela forte chuva que caiu na capital paraguaia. Para o treinador, este foi o principal motivo de mais uma atuação pouco inspirada do Atlético-MG.

"Nossa tática não funcionou como queríamos por causa do estado do gramado. Mas de qualquer forma, no segundo tempo a gente entrou no jogo. Nós tínhamos que jogar também, mas a chuva que caiu no começo da partida impossibilitou que fizéssemos isso", afirmou.

Roger só discordou que o Atlético-MG não tenha evoluído desde sua chegada ao clube, no início da temporada. "Nos últimos jogos, temos criado muito. Hoje, foi um jogo em que a impossibilidade de finalizar teve muito da postura do adversário e do fato de a gente não ter conseguido jogar em um gramado tão pesado. Que não sirva de desculpa, claro, mas temos que colocar na análise essas variáveis."