'Perdi para mim mesmo', diz Bellucci após vice

"Perdi para mim mesmo", avaliou Bellucci. "Estava jogado muito bem até a hora de fechar no segundo set. Perdi as duas oportunidades mais importantes da partida que me custaram o título. Não consegui manter a calma e, depois disso, ele (Seppi) cresceu no jogo", completou.

Se vencesse a partida, Bellucci faturaria seu primeiro título em quadras duras no circuito da ATP. Mesmo com a oportunidade desperdiçada, o brasileiro fez um balanço positivo de sua campanha em Moscou.

"De qualquer forma, foi uma boa semana. Fiz bons jogos aqui em Moscou, faltou pouco para o meu primeiro título em quadra rápida e espero ir bem nesta próxima semana na Suíça", afirmou, já projetando a disputa do Torneio de Basel, que começa nesta segunda-feira.

A estreia de Bellucci na Suíça será diante do japonês Go Soeda, número 57 do mundo, e o brasileiro avaliou que terá um difícil desafio pela frente. "Mais um jogo duro. Ele (Soeda) é especialista em quadra rápida, então não vai ter moleza".