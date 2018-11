Peres diz que Santos deve manter Dodô e revela interesse do Flamengo em Vanderlei

Mesmo ainda na luta por uma vaga na Libertadores através do Campeonato Brasileiro, o Santos já começa seu planejamento para o ano que vem. Parte do sucesso em 2019 passa pela manutenção das principais peças no elenco, e o presidente José Carlos Peres se mostrou empenhado nesta tarefa.

Nesta terça-feira, o dirigente revelou estar muito próximo de um acordo para manter o lateral-esquerdo Dodô. O jogador está emprestado até o fim do ano pela Sampdoria e tem preço de compra já estipulado em 2 milhões de euros (R$ 8,55 milhões). Apesar do alto valor, o Santos deve assegurar a permanência do atleta.

"Sobre o Dodô, está tudo certo. Era um pagamento à vista, agora eles já estão deixando pagar em 18 meses. O interesse da Sampdoria é que ele fique conosco, e estamos negociando salários", declarou em entrevista ao canal Bandsports.

Peres também mostrou-se confiante na permanência do goleiro Vanderlei, apesar do interesse do São Paulo, que inclusive fez o Santos divulgar nota recentemente negando qualquer intenção de vender o jogador. O presidente ainda revelou que o Flamengo também manifestou o desejo de contratar o titular da meta alvinegra.

"O Vanderlei está no nosso planejamento. Mas o Flamengo, o São Paulo, todo mundo quer. Fico feliz, porque todo mundo quer ele", disse, antes de exaltar o poder financeiro do time rubro-negro. "O Flamengo é um time que tem receita de R$ 750 milhões. É considerável."

Apesar dos desencontros de opiniões com Cuca nos últimos meses, Peres disse que conta com a permanência do técnico e garantiu que fará de tudo para agradá-lo. "Tudo que o Cuca pediu, a gente atendeu. A intenção é fazer ainda mais, para que ele monte o time dele para 2019 e que entremos com grandes esperanças, com time forte para ganhar tudo."