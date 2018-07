Peres indica que troca de Sasha por Zeca deve ser fechada nos próximos dias

A definição do futuro de Zeca deverá se dar em breve. O presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou que o clube está em negociações adiantadas com o Internacional para fechar a troca em definitivo do lateral-esquerdo com o Internacional pelo atacante Eduardo Sasha.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Estamos com algumas propostas e trabalhando para fazer alguma transação. Quem está mais próximo é o Inter. Temos o desejo de fechar essa transação até depois de amanhã", afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Globo, na noite de terça-feira, indicando que pode fechar a negociação com o time gaúcho nos próximos dias.

No fim de outubro, Zeca entrou na Justiça contra o Santos, pedindo uma liminar para se desligar do clube sob a alegação de atraso no pagamento de FGTS e insegurança no trabalho. O lateral não teve êxito inicialmente, mas conseguiu um habeas corpus sob o argumento de que estaria impedido de trabalhar.

Uma audiência sobre o caso foi marcada para o fim de abril. E embora tenham aberto negociações com Zeca, diversos clubes, como Flamengo, o espanhol Girona e o Corinthians, recuaram no momento de o contratarem, precavidos com a insegurança jurídica envolvendo a situação do jogador.

Agora, porém, o Santos indica estar próximo de negociar Zeca com o Inter, em troca por Sasha. O atacante chegou ao clube da Vila Belmiro cedido por empréstimo para a atual temporada e vem se destacando, tanto que é o seu artilheiro em 2018, com seis gols marcados. Assim, o time poderia sacramentar a permanência de Sasha para o futuro liberando um jogador com quem está em litígio.

Além de confirmar a negociação adiantada entre Zeca e Eduardo Sasha, Peres também fez um balanço sobre o começo da sua gestão e apontou a austeridade financeira adotada pela sua diretoria como um marco.

"Avançamos, o Santos voltou a crescer. Estamos fazendo uma economia de R$ 39 milhões anuais. Peço paciência ao torcedor, porque estamos enxugando a máquina. Estamos fazendo economia para ter um time forte em breve, algo que conseguiremos com mais duas ou três contratações", disse Peres.