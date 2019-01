Peres revela que Santos fez pedido ao Real Madrid para ter Rodrygo até fim do ano

O Santos tem o interesse de manter o atacante Rodrygo, de 18 anos, no elenco até o final deste ano. O presidente José Carlos Peres revelou que o clube santista fez esse pedido ao Real Madrid, que contratou o jogador no ano passado e o quer a partir do próximo mês de julho para utilizá-lo na próxima temporada europeia.

"Já fizemos o pedido para o Real, encaminhamos e estamos aguardando o parecer deles. É um pouco cedo ainda, mas fizemos isso por precaução", afirmou José Carlos Peres, na noite de domingo, em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, de São Paulo.

O problema para o Santos é que os representantes de Rodrygo já disseram que o Real Madrid, que cogitou pedir a ida do atacante à Espanha neste mês de janeiro, não mudará de ideia.

Rodrygo está com a seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20, no Chile, a partir desta semana, e será desfalque do Santos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista - caso o Brasil chegue na fase final, não jogará também na primeira fase da Copa do Brasil. O clube santista receberá, no total, R$ 174 milhões pela venda do garoto de 18 anos.