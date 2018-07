Peres se reúne com Modesto por transição e definições do Santos para 2018

Eleito presidente para o triênio de 2018 a 2020 no último sábado, José Carlos Peres só assumirá o seu mandato em 2 de janeiro, mas já começará a trabalhar no Santos, de fato, nesta terça-feira. Será quando ele vai se reunir com Modesto Roma Júnior, o atual mandatário, para iniciar a transição no clube.

O encontro será importante para Peres tomar conhecimento do estágio de negociações que haviam sido iniciadas por Modesto, que buscava um novo mandato de três anos à frente do Santos, mas acabou sendo derrotado no processo eleitoral realizado no último fim de semana.

Até por isso, Peres vem sendo cauteloso quando comenta as possibilidade de o Santos se reforçar no mercado de transferências. Nas últimas semanas, rumores apontaram para o interesse do clube em contratar os atacantes Robinho e Gabriel Barbosa, que tiveram passagens de sucesso pelo time.

"Quero entender com a diretoria o leque de opções. Tenho que ouvi-los, eles estavam trabalhando nisso, e aí vou juntar isso com a nossa opinião para fazer a melhor opção para o Santos", afirmou Peres.

O Santos, porém, já tem uma contratação acertada para a próxima temporada. O clube fechou um acordo com o lateral-esquerdo Romário, que disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Ceará e chegará para tentar ajudar a compensar a perda de Zeca, que entrou na Justiça para deixar o clube, embora Peres não descarte a possibilidade de buscar um acordo para contar com o jogador.

Outras decisões a serem tomadas para o futuro próximo do Santos só dependerão da gestão de Peres, sem interferências do andamento das negociações da diretoria de Modesto. É o caso da definição do novo treinador do clube - o presidente eleito fez elogios públicos a Zé Ricardo, hoje à frente do Vasco - a contratação de um diretor executivo de futebol - Peres adiantou que conversou com dois dirigentes que estão empregados em outros times - e a definição sobre a permanência de alguns jogadores, como Ricardo Oliveira, que tem contrato apenas até o fim do ano.

"Não tenha dúvidas que vamos conversar. A duração do contrato talvez seja o maior problema. Ele quer de dois anos e precisamos estudar. Nós não vamos travar nenhuma negociação iniciada. Ricardo Oliveira é grande jogador, identificado com o Santos e artilheiro. Caiu de produção porque a própria equipe caiu", afirmou Peres em entrevista ao SporTV.

A expectativa é para que esses assuntos tenham uma definição rápida, até para não atrapalhar a preparação do time para a temporada 2018. O primeiro compromisso do Santos no próximo ano será em 17 de janeiro, diante do Linense, fora de casa, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista.