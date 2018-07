Perfeito no ataque e na defesa, Bayern goleia Werder por 6 a 0

O Bayern de Munique deu espetáculo neste sábado, na Allianz Arena, para seguir líder do Campeonato Alemão. Na volta da competição após duas semanas dedicadas aos jogos entre seleções, o time de Pep Guardiola enfiou 6 a 0 no decadente Werder Bremen, o lanterna do torneio. Já são sete partidas - contando também a Liga dos Campeões - sem que o Bayern leve gols.

No ataque, a contagem começou com Lahm, que veio de trás e aproveitou a escorada de Müller. Numa falta ensaiada, o segundo: dois jogadores passaram correndo pela bola e Xabi Alonso mandou por baixo da barreira. Müller anotou o terceiro, de pênalti, e Götze fez o quarto, ainda no primeiro tempo.

O quinto gol foi lindo. Lahn recebeu em velocidade na área, deu um tapa de calcanhar, Shaqiri devolveu de primeira e deixou o capitão na cara do gol para fazer. Götze, no finalzinho, fechou a conta para o Bayern, que teve Ribéry voltando após mais de um mês afastado por lesão e o jovem dinamarquês Højbjerg, de apenas 19 anos, como titular.

A goleada fez o Bayern de Munique chegar aos 20 pontos em oito rodadas. No segundo lugar está o Borussia Mönchengladbach, que foi a 16 depois de vencer o Hannover por 3 a 0, fora de casa, neste sábado. O Hoffenheim, que começou a rodada como vice-líder, joga domingo contra o vice-lanterna Hamburgo, fora de casa, e também pode ir a 16.

O Wolfsburg, dos brasileiros Naldo e Luiz Gustavo, foi a 14 pontos, no terceiro lugar, ao ganhar do Freiburg, fora de casa, por 2 a 1. O Bayer Leverkusen tropeçou como visitante e caiu para o quinto lugar, com 13. Abriu 3 a 0, com dois do sul-coreano Heung-Min Son e um de Bellarabi, mas permitiu o empate do Stuttgart em 3 a 3. Os três gols dos donos da casa saíram com diferença de 20 minutos, entre os 12 e os 22 minutos do segundo tempo.

Em péssima fase, o Borussia Dortmund perdeu mais uma. Fora de casa, levou 2 a 1 do Colônia - Immobile marcou para o time amarelo. Com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pelo Alemão, o Borussia é só o 14.º colocado entre 18 equipes. Com sete pontos, tem 13 a menos que o Bayern. Ainda pela oitava rodada, neste sábado, o Mainz, sétimo colocado, ganhou do Augsburg, em casa, por 2 a 1.