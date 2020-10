Perfeito no Mineirão, Atlético-MG pega o Goiás para se recuperar de 'dia atípico'

Ainda engasgados com a derrota para o Fortaleza, os jogadores do Atlético-MG prometem a volta por cima neste sábado, às 21h, no Mineirão. Com campanha apenas de vitórias no estádio no Campeonato Brasileiro, a ordem é sufocar o lanterna Goiás e apagar a má impressão de "dia atípico" na rodada passada.

O deslize no Castelão fez o Atlético-MG perder a "gordura" acumulada na classificação. Com um jogador a mais em campo desde o fim do primeiro tempo, sofrer a derrota no fim para o Fortaleza custou caro: Internacional e Flamengo encostaram de vez na briga pela liderança.

Apenas dois pontos separam o líder dos gaúchos. São três na frente dos cariocas. Novo tropeço, portanto, nem passa pela mente dos atleticanos. A ordem é se reabilitar, de preferência com autoridade.

"Sabemos da importância do jogo, que temos de ganhar de qualquer jeito", enfatiza o volante Allan. "Dentro de casa temos uma sequência muito boa e precisamos repetir o que realizamos nos outros jogos."

Ganhar "de qualquer forma" parece ter sido a ordem do técnico Jorge Sampaoli, repetida algumas vezes na coletiva do meio-campista. Com o técnico argentino é assim: busca pelo triunfo a todo custo. Às vezes, a equipe falha e amarga a derrota, como em Fortaleza. Mas a reabilitação vem sempre rápida.

Assim o time espera que aconteça neste sábado, para o Atlético-MG manter os 100% de aproveitamento em casa e, ao menos, a diferença de dois pontos. "Realmente foi um jogo difícil contra o Fortaleza. Estava muito bem armado para se defender e pegou a gente num dia ruim, no qual as coisas não estavam acontecendo. Foi um dia atípico e vamos nos recuperar em casa", garantiu Allan.

O Atlético-MG não quer repetir o início do Brasileirão, no qual passou dois jogos seguidos sem ganhar e chegou a ser questionado se teria forças para brigar na frente. Na oportunidade perdeu para Botafogo (2 a 1) e Internacional (1 a 0).

Nathan, vetado diante do Fortaleza por causa de um incômodo na coxa, treinou normalmente e deve voltar ao time. Hyoran e Marrony disputam uma vaga no setor ofensivo.