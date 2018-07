Perfeito nos pênaltis pelo Fluminense, Dourado garante: 'Fico nervoso em todos'

Em um Campeonato Brasileiro repleto de pênaltis perdidos, Henrique Dourado segue perfeito da marca da cal. O aproveitamento do jogador, aliás, é irretocável desde que chegou ao Fluminense, no ano passado. Em 2017, foram 11 penalidades batidas pelo atacante e 11 gols marcados. A tranquilidade passada, no entanto, fica apenas na imagem, segundo ele mesmo.

"Fico nervoso em todos os pênaltis. Não tem pênalti em que você fica mais tranquilo. Eu faço a minha oração para que Deus me dê muita tranquilidade. Procuro esquecer que o estádio tem muitas pessoas e imagino como se estivéssemos só eu e o goleiro. Como se estivesse dentro de um aquário e não tivesse nada em minha volta. E realmente não escuto nada, só na hora que a bola entra gol mesmo que escuto a torcida", declarou nesta quinta-feira.

Dourado lembra-se de ter perdido somente um pênalti ao longo de toda sua carreira, em 2014, ainda com a camisa do Palmeiras, diante do Atlético-MG. E na ocasião, o árbitro mandou voltar a primeira cobrança, convertida pelo jogador. O talento do atacante foi novamente benéfico ao Fluminense na última quarta, quando ele abriu o caminho para o triunfo por 3 a 1 sobre o São Paulo justamente em uma penalidade.

A vitória levou a equipe a 38 pontos, deixando as últimas colocações e subindo para décimo. São cinco pontos de diferença para o Flamengo, que neste momento fecha a zona de classificação para a Libertadores. Mas Dourado deixou claro que o primeiro objetivo do Fluminense é mesmo acabar com qualquer possibilidade de rebaixamento.

"Tínhamos como meta somar sete pontos nos últimos três jogos e conseguimos. Agora, é continuar com os objetivos para nos distanciarmos ainda mais. Esses dois jogos contra Avaí e São Paulo eram confrontos diretos, as vitórias em casa foram fundamentais. Conseguimos somar esses pontos que vão nos ajudar bastante lá na frente", projetou.