Perfil de Neymar curte post criticando decisão de Mbappé ser cobrador oficial de pênaltis no PSG

Destaque do Paris Saint-Germain no triunfo por 5 a 2 sobre o Montpellier, neste sábado, pelo Campeonato Francês, Neymar indicou por meio de sua conta oficial no Twitter que não ficou totalmente satisfeito com os acontecimentos da partida. Apesar da vitória elástica, que garantiu ao time o segundo triunfo em dois jogos no torneio, Mbappé, que marcou um dos gols, desperdiçou um pênalti na ocasião, algo que não caiu bem para o atacante brasileiro.

No Twitter, Neymar acabou por curtir uma postagem feita por um perfil de fãs que criticava a decisão de Mbappé ser o cobrador oficial de penalidades da equipe parisiense. Segundo o post, o fato se dá por força de contrato, uma vez que o brasileiro jamais aceitaria ser a segunda opção para as cobranças de penalidades.

Na partida deste sábado, quando o placar ainda estava zerado, aos 17 minutos da primeira etapa, Mbappé cobrou pênalti, mas parou nas mãos de Omlin, goleiro do Montpellier. No fim do primeiro tempo, com o placar em 1 a 0 para a equipe parisiense, uma nova penalidade foi assinalada pelo árbitro do jogo. Desta vez, Neymar assumiu a responsabilidade e converteu. Na segunda etapa, o brasileiro marcou mais um, o terceiro do jogo. O francês, por sua vez, marcou o quarto tento da partida.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!! Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! pic.twitter.com/05kK1AbPG2 — Neymargiabr (@Neymargiabr) August 13, 2022

Apesar de ter ido às redes em uma oportunidade neste sábado, Mbappé foi bastante criticado pela imprensa francesa e pelos torcedores por ter desperdiçado o pênalti e por ter mostrado insatisfação e displicência em algumas jogadas do Paris Saint-Germain. O lance que mais chamou atenção foi um contra-ataque da equipe ignorado pelo francês, que deus as costas e desistiu do lance após não ter recebido a bola do meia Vitinha.