Perfil - José Maria Marin, o novo homem forte do futebol brasileiro

SÃO PAULO - No dia 2 de dezembro de 1982, o ex-ator e presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan estava em uma confortável sala do Palácio dos Bandeirantes quando um homem alto, vestindo terno e gravata escuros, entrou sem ser anunciado. Reagan dirigiu a palavra a ele, que sem saber nada de inglês permaneceu em silêncio. O presidente, então, falou: "Que ótimo, estou tranquilo! Nos mandaram mais um segurança." Reagan foi prontamente corrigido por um de seus assessores: "Senhor presidente, ele é o governador de São Paulo."

Essa talvez tenha sido uma das raras vezes em que José Maria Marin não foi o homem certo na hora certa. Ao longo dos seus quase 80 anos (completará a oitava década de vida no dia 6 de maio), ele sempre esteve bem posicionado, ao lado de pessoas que poderiam beneficiá-lo de alguma maneira. Foi assim em 1982, quando era vice de Paulo Maluf e assumiu o governo do Estado depois de o colega deixar o cargo para disputar uma vaga de deputado federal. E foi assim também na última segunda-feira, quando por ser o vice mais velho da CBF caíram no seu colo as presidências da entidade e também do COL (Comitê Organizador Local) da Copa de 2014 por causa da renúncia de Ricardo Teixeira, que permaneceu 23 anos no poder e acabou abatido por denúncias de envolvimento em irregularidades e por problemas de saúde.

Marin costuma dizer que "o Brasil é um país de oportunidades." E poucas pessoas souberam aproveitar tão bem as chances que bateram à sua porta quanto ele. Filho de uma família de imigrantes espanhóis de poucos recursos – o pai, Joaquín Marin y Umañes, era um boxeador que se apresentava como Jack, o Terrible –, venceu as dificuldades da infância pobre para se tornar um homem milionário.

Sua riqueza, inclusive, é controversa. Em sua última declaração de bens entregue ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), em 2002, quando foi candidato ao Senado e obteve 63.641 votos, dizia ter R$ 4,4 milhões (três imóveis, três terrenos e cotas em duas empresas). Ele declarou que o luxuoso apartamento em que mora, na Rua Padre João Manoel, no Jardim América, valia "só" R$ 1,4 milhão, mas cada unidade naquele prédio está avaliada no mercado imobiliário em R$ 5 milhões.

Marin fez fama na política e no futebol em Santo Amaro, zona da sul da capital, onde nasceu. Foi ali que deu os primeiros passos como jogador e, depois, como vereador. "Jogávamos juntos aqui no bairro e ele era ponta-direita. Era o dono do time. Chegou até a ser profissional. Aí, juntamos um grupo e resolvemos fazer dele candidato a vereador. Eu sou dono da Gazeta de Santo Amaro e foi o jornal que o lançou na política", lembra Armando da Silva Prado Netto.

Armando, inclusive, foi o único doador da campanha de Marin ao Senado, além do próprio candidato. Deu duas contribuições, de R$ 2,7 mil no total. Ao TRE, Marin declarou ter gasto R$ 9.186,68. Talvez esteja aí a explicação de ter recebido só 0,2% dos votos válidos.

A doação de Armando foi uma forma de agradecimento por uma longa amizade. Os dois se conheceram quando Marin tinha dez anos e o colega, 11. "Como Santo Amaro não tinha escola, a gente ia junto de bonde até a Vila Mariana para estudar. A turma era muito animada e unida e o Marin era um cara simpático, que já atraía as pessoas."

Aquele jeito carismático chamou a atenção de Vicente Feola, o bonachão técnico campeão do mundo em 1958 com a Seleção Brasileira. Antes, no início dos anos 50, ele era treinador do São Paulo e Marin foi seu jogador. Ao perceber que faltavam qualidades técnicas àquele jovem atleta, mas sobravam perspicácia e facilidade para compreender as coisas que estavam ao seu redor, deu a ele um conselho que mudaria o rumo da sua vida.

"Ele me contou que o Feola recomendou que ele fosse estudar. Disse que como ponta-direita era mais ou menos e nunca iria se transformar em um grande jogador. Mas se fizesse uma faculdade, teria uma profissão para a vida inteira", conta Armando.

De fato, a carreira de Marin nos gramados não foi nada empolgante. Entre 1949 e 1954, atuou mais tempo nos aspirantes do São Paulo e em clubes pequenos como São Bento de Marília e Jabaquara do que no time principal do Morumbi. Pelo Tricolor, disputou apenas dois jogos oficiais e marcou um gol.

Ele conseguiu conciliar os estudos com os gramados e em 1955 se formou na conceituada Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Estava dado ali um importante passo para, com a ajuda dos amigos de Santo Amaro, arriscar-se na política. Eleito vereador em 1963, foi reeleito e virou presidente da Câmara em 1969. Na década de 70, foi deputado estadual duas vezes e, apoiado pelo regime militar, acabou vice e, depois, governador.

Durante os dez meses em que ficou no Palácio dos Bandeirantes, foi acusado de ser apenas um fantoche de Maluf. Seus opositores o classificavam como “irmão siamês” do antecessor. Para piorar, não teve as contas do seu governo aprovadas, viu seu nome envolvido em empréstimos suspeitos da Caixa Econômica Estadual e passou o cargo para Franco Montoro, eleito pelo voto popular, debaixo de uma vaia histórica na Assembleia Legislativa.

Amante das artes, colecionava obras de pintores renomados como Antônio Bandeira, Manabu Mabe e Alfredo Volpi. Entre seus cantores preferidos estão Roberto Carlos, Julio Iglesias e Elizete Cardoso. Vaidoso, não só fez implante capilar como tenta disfarçar os fios brancos com tinta acaju. Esportista que foi na juventude, preocupa-se bastante com a saúde (fica todo orgulhoso quando alguém diz que não aparenta estar à beira dos 80).

Outra característica é ser meio “atrapalhado”, de acordo com pessoas que com ele convivem. Costuma, por exemplo, trocar nomes de pessoas (a última gafe foi quando assumiu a CBF e chamou Ronaldo de Romário). Às vezes também é meio "esquecido".

"Quando ele era governador, me pediu para ligar para um deputado e chamá-lo para conversar na casa dele. Quando o deputado chegou lá, pediu para o cara ficar esperando numa sala. Mas ele se esqueceu, foi dormir e o deputado também acabou pegando no sono", lembra Fausto Camunha, assessor de imprensa de Marin no governo do Estado e na Federação Paulista de Futebol.

Marin é assim, pode até não se lembrar de alguns compromissos e nomes, mas nunca se esquece dos aliados. Afinal, a qualquer hora pode sobrar uma cadeira vazia.