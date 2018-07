Perguntas e respostas sobre a venda dos ingressos da Copa do Mundo

SÃO PAULO - No momento da compra de ingressos para a Copa do Mundo, várias dúvidas surgem nos torcedores. No site da Fifa (www.fifa.com/ticketing) há instruções sobre os procedimentos, mas algumas questões estão explicadas de maneira confusa. O Estado esclarece alguns pontos que podem facilitar a operação de compra. Para facilitar, as principais dúvidas foram organizadas em pergunta e resposta. Veja:

P. - Os ingressos para a Copa serão vendidos em quantas fases?

R. - Três. A primeira tem venda por solicitação (até 10 de outubro) e por ordem de chegada (de 5 a 28 de novembro). Na segunda fase, a venda por solicitação vai de 8 de dezembro a 30 de janeiro de 2014; e a venda por ordem de chegada, de 26 de fevereiro a 1.º de abril. A terceira e última etapa, apenas por ordem de chegada, será de 15 de abril a 13 de julho.

P. - É possível adquirir pacotes de ingressos?

R. - Sim. Há carnês para jogos de uma seleção específica ou para partidas de uma sede específica (no caso de São Paulo, a partida de abertura está excluída). Pode-se comprar de 3 a 7 jogos, sempre numa mesma categoria de ingressos.

P. - Quando deve ser feito o pagamento do ingresso?

R. - Quem for sorteado e tiver escolhido em fazer o pagamento por meio de cartão de crédito terá o valor descontando automática e imediatamente após a confirmação do direito ao ingresso.

P. - Em que datas isso ocorrerá?

R. - Para o período de vendas por sorteio, o desconto no cartão ocorrerá antes de 4 de novembro de 2013 (fase 1) e antes de 25 de fevereiro de 2014 (fase 2). Para as vendas por ordem de chegada, o pagamento é feito no momento da solicitação dos bilhetes.

P. - O que fazer se o pagamento por cartão de crédito não for processado?

R. - Se na tela aparecer mensagem de erro, pode ser que a administradora do cartão não esteja autorizando. Deve-se então entrar em contato com a administradora. Se o problema persistir, entre em contato com o centro de ingressos da Fifa.

P. - Como as pessoas com deficiência devem proceder?

R. - Há três tipos de ingresso para os deficientes: cadeirantes, pessoas obesas e pessoas com mobilidade reduzida, na categoria 3. No momento da solicitação, o comprador deve indicar se o deficiente precisa de acompanhante (este receberá um ingresso de cortesia). Será preciso comprovar – por meio de atestado médico, cartão de estacionamento para deficientes, atestado de aposentadoria por invalidez, entre outros – a condição deficiente ou obeso ao retirar os bilhetes e ao entrar no estádio.

P. - E quem optar por pagar por meio de boleto bancário?

R. - Nesse caso, o boleto será emitido se e no momento em que a solicitação for aceita. O boleto deverá ser pago integralmente na data de vencimento. Se isso não for feito, o pedido será cancelado e os ingressos voltarão a ficar disponíveis para venda.

P. - E no caso de os ingressos pagos parcialmente?

R. - O valor pago será devolvido pela Fifa, sem qualquer correção.

P. - Quem tem direito a desconto de 50% no preço dos ingressos?

R. - Residentes no Brasil que tenham no mínimo 60 em 13 de julho de 2014 (direito em todas as categorias de bilhetes), estudantes (categoria 4), participantes do Bolsa Família (categoria 4) e deficientes (categoria 4). Vai ser preciso comprovar o direito ao desconto.

P. - Como fazer essa comprovação?

R. - Os estudantes deverão apresentar uma carteira nacional de identificação estudantil (emitida por entidades como a UNE); os idosos, documento com a data de nascimento que contenha o número do CPF ou do RG; os integrantes do Bolsa Família, a carteira de inscrição no programa.

P. - Quando esses documentos deverão ser apresentados?

R. - Em duas ocasiões: na retirada dos ingressos e no dia do jogo, na entrada no estádio.

P. - O desconto é um benefício pessoal?

R. - Sim. Em casos nos quais tanto o ingresso do titular quanto os outros tenham direito ao desconto, deverá ser apontado no momento do pedido.

P. - Nesta fase de vendas, é possível saber qual jogo o torcedor está comprando?

R. - Não, pois a definição dos grupos será feita em 6 de dezembro. Agora sabe-se apenas quando e onde joga o Brasil na primeira fase. Portanto, compra-se o jogo pelo local (cidade).

P. - É possível saber a localização do assento ao comprar o ingresso?

R. - Não. A Fifa só vai designar o assento após a conclusão da compra.