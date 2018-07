Perguntas que poderiam esclarecer a denúncia contra Lusa

O Ministério Público de São Paulo investiga a possibilidade de corrupção dentro do Canindé, que teria empurrado a Portuguesa para a Série B do Brasileiro em 2012 e, consequentemente, para a Série C, já que o time foi rebaixado nesta temporada dentro de campo. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) defende que houve premeditação na escalação do jogador Hérverton na partida contra o Grêmio, a última do campeonato.

Héverton estava suspenso e não poderia ter entrado em campo, como ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo. A Lusa foi punida e rebaixada pelo STJD. Fluminense e Flamengo escaparam da queda no mesmo torneio. Os promotores do Gaeco acreditam que a Portuguesa recebeu dinheiro para escalar o jogador irregular.

O Estado faz cinco perguntas que ainda não foram respondidas e que poderiam esclarecer o caso.

1. O presidente é o responsável?

Quem, dentro do Canindé e de acordo com as investigações, foi o responsável pela armação? O presidente da Portuguesa era Manuel da Lupa. O presidente de um clube, no entanto, não precisa saber necessariamente que um jogador está suspenso e não pode atuar. Mas responde por todos os departamentos do clube.

2. A comissão técnica estava envolvida?

As informações técnicas de um time de futebol pertencem à comissão técnica, sobretudo ao treinador e ao seu auxiliar. É inadmissível que um técnico não saiba que tem um jogador impossibilitado de atuar por punição de cartão ou expulsão. O técnico da Lusa era Guto Ferreira.

3. O departamento de futebol não tinha a informação?

Caso a comissão técnica se confunda com a possibilidade ou não de escalar seus jogadores, dirigentes e assessores do departamento de futebol teriam a responsabilidade informar o treinador da condição dos atletas, sobretudo os suspensos. Caso algum jogador do time tivesse de passar pelo banco dos réus em julgamento no STJD, o Jurídico do Canindé, terceirizado ou não, também deveria saber das punições. Documentos e ligações teriam de ser emitidos e dados sobre o caso, até que a informação chegasse ao técnico.

4. O jogador não sabia que estava punido?

É difícil acreditar que nenhuma das instâncias da Portuguesa sabia que Héverton não poderia jogar aquela partida contra o Grêmio. Há muita gente envolvida no departamento de futebol de um time, até mesmo de uma equipe como a Lusa, que amarga problemas financeiros há anos. Ninguém sabia ou todos sabiam e ninguém fez nada? A ordem poderia ter vindo do presidente? E Héverton? Nem ele sabia que não poderia jogar, que foi punido por mais de um jogo?

5. Quem pagou pela escalação do jogador?

O Ministério Público está convencido de que alguém pagou pela irregularidade, que o ato foi feito por dinheiro. Depois de descobrir quem recebeu o dinheiro, ou quantos receberam o dinheiro, o Ministério Público vai investigar quem teria pago, qual o caminho desse dinheiro. Se há um corrupto que recebe, também há um corrupto que paga. O próprio promotor que cuida do caso entende que os mais interessados na queda da Portuguesa eram o Fluminense e Flamengo. Um deles teria oferecido dinheiro pela falcatrua?

O Gaeco promete ir até o fim em suas investigações. A Portuguesa, depois de cair para a Série B por determinação do STJD por ter escalado um jogador irregular no Brasileirão de 2013, fez uma temporada ruim na Segundona e desceu mais um degrau no futebol nacional neste ano, sendo rebaixada para a Série C.