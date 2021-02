Perícia não encontra sinais de violência e atesta afogamento do pai de Alisson e Muriel

O IGP (Instituto-Geral de Perícias) atestou na manhã desta quinta que José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, e Muriel, do Fluminense, faleceu por afogamento. José Becker tinha 57 anos. O corpo dele foi encontrado na noite de quarta-feira, 24 de fevereiro, após desaparecer em uma barragem na casa de campo da família em Lavras do Sul (RS).

No corpo, não foram identificados sinais de violência ou de que José tenha tentado se defender de alguma coisa, segundo o IGP. A necropsia foi realizada no PML (Posto Médico-Legal) de Bagé, a 61 km de Lavras do Sul, e o corpo foi liberado na manhã desta quinta.

As circunstâncias nas quais José acabou caindo dentro da barragem não são conhecidas - não se sabe, por exemplo, se havia alguém por perto ou o que o teria feito ele entrar na água. A barragem fica localizada a 20km do centro de Lavras do Sul.

Ao portal Uol, o delegado André de Mattos, responsável pelo caso, afirmou que já instaurou um inquérito e testemunhas já foram ouvidas. Segundo Mattos, a intenção é 'aprofundar a investigação' e ainda buscará descobrir se José Becker havia consumido alguma substância capaz de alterar a consciência (como álcool ou alguns remédios) ou se estava acompanhado.

José estava desaparecido desde a noite de quarta-feira, e o corpo do pai dos jogadores foi encontrado por volta das 22h50 (de Brasília) por amigos e funcionários da propriedade, segundo o Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul.