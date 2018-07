Perin e Pescarmona se unem contra Paulo Nobre no Palmeiras SÃO PAULO - Uma importante mudança na lista dos candidatos do Palmeiras para a eleição à presidência no dia 21 de janeiro do ano que vem será anunciada nos próximos dias. Os candidatos Décio Perin e Wlademir Pescarmona vão criar uma chapa única para enfrentar Paulo Nobre.