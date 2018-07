Perisic brilha, Inter goleia o Chievo e assume a liderança do Italiano

O Campeonato Italiano tem uma nova líder. Auxiliada pela Juventus, que bateu o Napoli no sábado, a Inter de Milão chegou à ponta da tabela neste domingo, ao golear o Chievo em casa, por 5 a 0, com atuação de gala de Ivan Perisic. O meio-campista croata viveu dia de artilheiro e marcou três vezes.

O resultado levou a Inter a 39 pontos após 15 rodadas, ultrapassando o Napoli, que parou nos 38, e à frente também da Juventus, que chegou a 37. Depois de viver momentos para serem esquecidos, o time milanês assume a ponta pela primeira vez desde a 18.ª rodada da temporada 2015/2016.

O Chievo, por sua vez, parou nos 20 pontos e está na 12.ª colocação. No domingo que vem, a equipe de Verona volta a campo para encarar a Roma, em casa. Já a Inter de Milão volta a campo no sábado, para um duelo importantíssimo diante da Juventus, em Turim.

Sabedora da possibilidade de assumir a ponta neste domingo, a Inter pareceu mais embalada do que nunca. E com 22 minutos, abriu o placar. Perisic aproveitou o rebote do goleiro Sorrentino e marcou. Quinze minutos depois, a defesa do Chievo errou, Brozovic encontrou Icardi e o argentino bateu cruzado para ampliar.

No segundo tempo, a Inter passou a explorar os contra-ataques e, assim, chegou à goleada. Aos 11 minutos, Perisic arrancou pela esquerda, passou pela marcação e bateu cruzado. Sorrentino ainda desviou, mas não impediu que a bola morresse na rede.

O terceiro gol abriu mais espaços na defesa do Chievo e a Inter aproveitou. Aos 14, Candreva cruzou da direita e Skriniar mergulhou para fazer o quarto. Nos acréscimos, ainda houve tempo para Perisic aparecer mais uma vez e selar o resultado.

Quem também venceu com autoridade neste domingo foi a Fiorentina. Em casa, a equipe recebeu o Sassuolo e passou por 3 a 0, com gols de Giovanni Simeone, filho de Diego Simeone, Veretout e Federico Chiesa, filho de Enrico Chiesa. O resultado levou os donos da casa a 21 pontos, em sétimo, enquanto o Sassuolo parou nos 11, em 16.º.

Já o Bologna recebeu o Cagliari e não passou de um empate por 1 a 1, resultado que manteve ambas as equipes no meio da tabela. O Bologna é o nono, com 21 pontos, enquanto o Cagliari é o 13.º, com 16.