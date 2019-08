Perisic deixa a Inter de Milão e acerta por uma temporada com o Bayern de Munique

Sem espaço na Inter de Milão depois da chegada do belga Romelu Lukaku, contratado na semana passada pelo clube italiano junto ao Manchester United, o atacante croata Ivan Perisic já está de casa nova. Nesta terça-feira, o Bayern de Munique acertou o empréstimo de uma temporada do jogador, com o time alemão tendo a opção de compra definitiva.

"O Ivan (Perisic) vai nos trazer de imediato a sua longa experiência de jogador de nível internacional. Ele é bom tecnicamente e polivalente no ataque. Acredito que vai se integrar rapidamente, uma vez que conhece bem a 'bundesliga' (Campeonato Alemão) e também o nosso treinador Niko Kovac", afirmou o diretor de futebol do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, durante a apresentação do croata.

Perisic jogou pela Inter de Milão nas últimas cinco temporadas e, aos 30 anos, volta ao futebol alemão, onde já defendeu o Borussia Dortmund, no qual foi campeão nacional na temporada 2011/2012, e Wolfsburg, clube de onde saiu em 2015 para a Itália. O croata conquistou ainda duas Copas da Alemanha, uma em cada time.

No Bayern de Munique, Perisic vai reencontrar o compatriota Niko Kovac, técnico com quem trabalhou na seleção da Croácia entre 2013 e 2015.

Por conta das saídas do holandês Arjen Robben e do francês Frank Ribery, a prioridade na lista do Bayern de Munique era Leroy Sané, atleta que pertence ao Manchester City. No entanto, o alemão se machucou na semana passada e o diagnóstico prevê um afastamento de pelo menos seis meses, tornando o croata o principal alvo do time da região da Baviera.