Permanência de atacante no São Paulo segue indefinida A diretoria do São Paulo tinha esperança de que neste sábado resolveria de vez a situação do atacante Ricardo Oliveira. Uma decisão do Al-Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos que detém os direitos federativos do jogador, era aguardada por todos, mas ela não veio. A situação é simples. O clube recebeu duas propostas pelo jogador. Para ter Ricardo por mais um ano, o São Paulo ofereceu o atacante Mazola em definitivo. Já o Santos propôs pagar aos árabes R$ 1 milhão para ter o atacante pelo mesmo período.