Pernambucanos animados com os jogos da Arena Pernambuco

RECIFE – A alegria dos amantes do futebol em Pernambuco extrapolou o fato de o Brasil ter se livrado de seleções fortes como Holanda e Portugal na primeira fase do mundial. A vibração é com a possibilidade de assistir ao vivo grandes times internacionais, como Alemanha e Estados Unidos que se enfrentam no dia 26 de junho na Arena Pernambuco, município metropolitano de São Lourenço da Mata. Outra campeã mundial, a Itália, joga naquele estádio com a Costa Rica no dia 20.

"Não consegui comprar meus ingressos na primeira oportunidade, mas vão abrir de novo e eu não vou perder", garantiu o engenheiro civil Pedro França, 26 anos, que assistiu com expectativa ao sorteio da Fifa, pela televisão, em um restaurante na zona sul do Recife, com um grupo de amigos e extrapolou o horário livre. "Tinha que assistir até o fim e valeu a pena, a expectativa é grande, teremos ótimos jogos aqui", vibrou.

O técnico do Nautico, Marcelo Martelotte assegura que o campo e o estádio vão atender bem as seleções. "O estádio foi construído nos moldes da Fifa, já recebeu a Copa das Confederações e vários jogos do Nautico", afirmou ele, satisfeito com o sorteio. "Foi uma das melhores (chapas) a serem enfrentadas", comemorou. "A Croácia é um dos menos fortes da Europa e o México, embora tenha tradição, teve dificuldade na eliminatória".

"Todos os jogos vão ser suados", previu França, ao lembrar que a Croácia é um time forte e que o México, embora tenha se mostrado deficiente nas eliminatórias, ainda tem tempo para se organizar e sempre dá trabalho ao Brasil. "Camarões é outro time forte, os africanos jogam duro, mas o Brasil vai passar". Já o vice-presidente do Sport Clube do Recife, Gustavo Dubeux, se mostrou totalmente otimista. "O Brasil vai passar sem dificuldade", apostou ele.