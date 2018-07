Pernambuco libera bebida alcoólica em jogos da Copa

RECIFE - A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) adequou a legislação estadual à Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014 ao aprovar projeto do Executivo liberando a comercialização de bebida alcoólica durante os jogos a serem realizados na Arena Pernambuco, no município de São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife).

O projeto foi aprovado na noite da última terça-feira, em regime de urgência, por 47 votos a dois e segue para sanção do governador Eduardo Campos (PSB). De acordo com a proposição, fica suspensa, nos dias dos jogos na Arena, a legislação estadual que proíbe o comércio de bebida alcoólica nos estádios pernambucanos desde 2009.

Também é previsto que não haverá gratuidade de acesso nem meia-entrada para estudantes, idosos e professores. E o governo estadual poderá decretar feriado nos dias dos jogos.

O presidente da Alepe, Guilherme Uchôa (PDT), frisou que não se trata de revogação de leis estaduais, mas de sua suspensão por período definido. "Estas são condições da Federação Internacional de Futebol (Fifa) onde acontecem jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo", observou.

Investimento de R$ 532 milhões, a Arena Pernambuco está com 70,5% de suas obras concluídas. Terá capacidade para um público de 46 mil pessoas e receberá três jogos na Copa das Confederações e cinco partidas na Copa do Mundo.