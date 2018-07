Persistente, Scholes ajuda Manchester United a encostar no topo

O persistente Paul Scholes marcou seu retorno ao campeonato inglês com o primeiro gol pelo Manchester United na vitória em casa por 3 x 0 sobre o Bolton Wanderers e o atual campeão empatou em pontos com o líder Manchester City no sábado.

O Tottenham Hotspur desperdiçou a chance de um triplo empate em 48 pontos na liderança ao apenas empatar em 1 x 1 em casa com o fraco Wolverhampton e ficou dois pontos abaixo do líder.

Luka Modric empatou para o Tottenham após Steven Fletcher surpreender e colocar os Wolves à frente no placar.

O City, que enfrenta o último colocado Wigan na segunda-feira, manteve a liderança pelo saldo de gols.

Scholes, 37 anos, foi quem proporcionou uma das mais inesperadas situações da temporada ao abandonar a aposentadoria para jogar a Copa da Inglaterra contra o Manchester City na semana passada, marcou nos acréscimos do primeiro tempo -- seu primeiro gol desde agosto de 2010.

Wayne Rooney já havia desperdiçado um pênalti, defendido pelo goleiro do Bolton Adam Bogdan. Os gols de Danny Welbeck e Michael Carrick mais tarde deram uma vitória segura para o time de Alex Ferguson.

Frank Lampard marcou o gol da vitória do quarto colocado Chelsea por 1 x 0 sobre o Sunderland. O Liverpool, em sexto, frustrou-se na sua luta pela classificação para a Liga dos Campeões ao empatar em 0 x 0 em casa com o Stoke City.

O Arsenal, que está em quinto, enfrenta o Swansea fora de casa no domingo.

Na parte de baixo da tabela, o Blackburn deixou a zona de rebaixamento com uma vitória por 3 x 1 em casa sobre o Fulham apesar de jogar mais da metade da partida com um jogador a menos depois que Yakubu foi expulso por uma falta dura.

Darren Bent acertou o alvo no empate do Aston Villa em casa por 1 x 1 com o Everton, enquanto o Norwich continuou seu impressionante retorno à elite com uma vitória por 2 x 1 sobre o West Bromwich fora de casa.