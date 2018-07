Personagem em quadrinhos de Neymar será estampa de enxoval

SÃO PAULO - Criado por Maurício de Sousa em abril deste ano, o personagem das revistas em quadrinhos inspirado em Neymar também vai estampar uma linha de enxoval. A empresa têxtil Incomfral é a responsável por fazer jogos de cama, toalhas ou edredons inspirados no personagem 'Neymar Jr'. "Trabalhar com o personagem Neymar e associar sua imagem ao nosso produto é uma ação que consolida nossa parceria com a Mauricio de Sousa Produções e oferece a possibilidade de uma forte expansão, já que o futebol tem a capacidade de atingir pessoas de todas as idades, culturas ou classes sociais", diz Silvana Sette, consultora de mercado da empresa.

As peças trazem o personagem em meio a bolas e campos de futebol, em desenhos que reproduzem o jogador do Barcelona em campo, mas nas cores da seleção. O objetivo da empresa é associar sua marca junto ao atacante em época de competições como a Copa do Mundo, que acontecerá no Brasil em 2014. "Contamos com o carisma e o estilo Neymar para conquistar o público infantil. Queremos que as crianças não só cortem o cabelo 'a lá Neymar' como também usem nossos produtos", comenta Silvana.