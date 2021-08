Personalidades que fizeram história no Barcelona prestam homenagem a Lionel Messi

Antigos e atuais jogadores do Barcelona prestaram homenagens a Lionel Messi neste domingo, após a emocionante despedida do astro argentino do clube onde atuou como profissional por 13 anos e conquistou 35 títulos.

Andrés Iniesta, tetracampeão pelo clube catalão da Liga dos Campeões junto com Messi, relembrou a época em que atuaram juntos: “Vivemos juntos por 14 anos, compartilhamos momentos mágicos e outros ruins, mas sempre ficamos juntos. Imaginar o clube sem você ou vê-lo no Camp Nou com outra camisa, é difícil”.

O atual técnico do Barça, Ronald Koeman, escreveu no Twitter: "Ainda é difícil assimilar que você não vai mais jogar pelo @fcbarcelona. Obrigado por tudo você fez pelo clube".

"É muito triste ver Lionel Messi muito emocionado se despedir do FC Barcelona", tuitou o ex-atacante inglês Gary Lineker, que jogou três temporadas pela equipe espanhola entre 1986 e 1989.

"Nenhum jogador na história deste esporte trouxe tanta felicidade, tantos momentos inesquecíveis, tanto sucesso a um clube", acrescentou Lineker.

"Quando criança, adorava assistir a todos os jogos com meu irmão na televisão em nosso quarto", escreveu o meia holandês Frenkie De Jong, companheiro de Lionel Messi na atual equipe do Barcelona.

"Quando vim para cá há dois anos, descobri uma pessoa incrível em você. Foi fantástico jogar ao lado do melhor jogador da história", confessou.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, também escreveu no Twitter: "Desejo o melhor para você Messi, e para sua família. Você terá sempre as portas abertas no Barça. Obrigado por tudo, Leo!"