Perto da aposentadoria, Juan é relacionado pelo Flamengo para final contra Vasco

Cada vez mais próximo de pendurar as chuteiras, o zagueiro Juan, de 40 anos, foi relacionado para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, na qual Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã. Na ida, a equipe rubro-negra venceu por 2 a 0.

O defensor flamenguista terá seu contrato encerrado no fim de abril e sua despedida deve acontecer no jogo em casa contra o Cruzeiro, dia 27, data da estreia da equipe comandada pelo técnico Abel Braga no Campeonato Brasileiro.

O ídolo sofreu uma lesão no tendão de Aquiles em setembro do ano passado e ficou seis meses fora dos gramados. Em 2019, jogou apenas uma partida, saindo do banco nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, na Taça Rio, no fim de março.

Cria da base flamenguista, Juan tem 331 jogos pelo clube, com 32 gols marcados. Ao lado de Júnior Baiano, o atleta é o maior zagueiro-artilheiro da história do Flamengo.

Se confirmar o título sobre o Vasco, o defensor somará três conquistas contra os rivais cruzmaltinos. Ele esteve em campo nas decisões dos estaduais de 2000 e 2001, vencidas pelo time rubro-negro.

No próximo compromisso do Flamengo, contra a LDU (EQU), fora de casa, na quarta-feira, Juan é ausência confirmada. Apesar de figurar na lista de relacionados para a decisão do Campeonato Carioca, o ídolo não está inscrito na Libertadores.

Além do clube rubro-negro, Juan defendeu mais quatro equipes ao longo de sua carreira profissional de 23 anos. Ele teve passagens destacadas por Bayer Leverkusen (ALE), Roma (ITA) e Internacional, além da seleção brasileira, pela qual disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010.