Perto da despedida no Manchester United, Rangnick acerta com seleção da Áustria

Perto de deixar o comando do Manchester United, Ralf Rangnick será o novo treinador da seleção da Áustria. Ele vai assumir a equipe europeia no fim de maio, poucos dias após se desligar do clube inglês, onde vem atuando como interino desde novembro do ano passado. Seu substituto no United será o holandês Erik ten Hag.

Ele assinou contrato de dois anos, com renovação automática para mais duas temporadas caso a Áustria se classifique para disputar a Eurocopa de 2024. Se isso acontecer, o treinador alemão ganha mais tempo na seleção para tentar a vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México).

De acordo com a Federação de Futebol da Áustria, Rangnick vai assumir a equipe no fim do próximo mês, a tempo de preparar a equipe nacional para o jogo contra a Croácia, no dia 3 de junho, pela Liga das Nações da Uefa.

O técnico terá, portanto, pouco tempo para treinar o time austríaco em sua estreia. Isso porque sua despedida do United está marcada para 22 de maio, data do último jogo do United nesta temporada europeia. O time vai encerrar sua participação no Campeonato Inglês diante do Crystal Palace.

Na quinta-feira, Rangnick já havia avisado que manterá certo vínculo com o Manchester, ao menos para fazer a transição para o novo treinador. Ele admitiu realizar uma função de "consultor", que não impediria que assumisse outros trabalhos, caso da seleção austríaca, o que foi oficializado nesta sexta.

O respeitado treinador alemão, reconhecido pelo trabalho na área tática do futebol e pela influência sobre compatriotas, como Jürgen Klopp e Thomas Tuchel, havia assumido o Manchester United em caráter interino para apagar os incêndios deixados pelo antecessor, Ole Gunnar Solskjaer.

Na ocasião, havia muita insatisfação no vestiário do time, nas arquibancadas e também dentro de campo, com atuações irregulares do United, fora da briga por títulos. A direção amenizou estes problemas com a demissão de Solskjaer e a contratação do experiente Rangnick.