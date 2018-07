Perto da estreia, Dida prega humildade na Portuguesa Dono de um currículo vitorioso, Dida fará sua estreia com a camisa da Portuguesa neste sábado, contra o São Paulo, no Canindé, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Prestes a voltar aos gramados, o experiente goleiro pregando humildade nesta quinta-feira e afirmou que quer apenas ajudar o time.