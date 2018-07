Perto da estreia, Emerson Conceição celebra oportunidade no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Contratado no início do mês, o lateral-esquerdo Emerson Conceição fará a estreia pelo Atlético-MG neste domingo contra o Corinthians, em Uberlândia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Por mais que o técnico Paulo Autuori não anuncie a escalação da equipe, já antecipou que o reforço estará em campo para ganhar ritmo visando as oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional de Medellín.

Mesmo confirmado, Emerson Conceição mantém a tranquilidade e se diz preparado caso receba de fato a oportunidade. "Para mim, é uma grande oportunidade estar fazendo parte do plantel do Atlético-MG. Será um grande jogo no domingo e, se ele (Paulo Autuori) for contar comigo, vou estar preparado e fazer o meu melhor para ajudar a equipe do Atlético-MG."

O lateral vinha treinando normalmente e garantiu estar bem fisicamente para assumir a titularidade de uma posição carente no Atlético-MG. Lucas Cândido e Pedro Botelho estão contundidos, assim como Dátolo, que vinha atuando improvisado. "Estou me sentindo bem fisicamente. Temos uma sequência importante de jogos, primeiro o Brasileirão e, depois, a Libertadores, então, é esperar o jogo de domingo para fazer uma boa estreia", disse Emerson.

Ansioso para a estreia, o jogador admitiu a ansiedade pelo primeiro contato com a torcida atleticana, mesmo longe do Independência. "É verdade que, no Horto, temos mais força com o apoio da nossa torcida, mas, com certeza, a torcida vai nos apoiar em grande número e não haverá problema nenhum em jogar em Uberlândia contra o Corinthians."