Perto da estreia na Série A3, Túlio Maravilha deixa o Taboão da Serra

O Taboão da Serra não vai dar continuidade à parceria com um dos quatro medalhões que havia contratado para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. Com dificuldades para conciliar sua agenda com os compromissos do clube, o veterano Túlio Maravilha, de 47 anos, que havia deixado a aposentadoria e anunciado seu retorno aos gramados, resolveu interromper os trabalhos com o clube paulista.

O sonho de marcar o gol 1.001 caiu por terra. Como também ficou para trás a meta de atuar ao lado do filho Tulinho, de 18 anos, que atua tanto na lateral como de volante. Túlio e a sua assessoria se negaram comentar o assunto. Já o presidente do Taboão, Anderson Nóbrega, falou sobre os motivos do folclórico atacante se desligar e destacou que a Série A3 exige foco total dos jogadores.

"A gente vinha tendo dificuldades para bater as agendas e não tínhamos como prosseguir. Contar com Túlio Maravilha era um salto grande para o Taboão da Serra, mas infelizmente não podíamos atrapalhar o jogador. Não foi a idade, nem nada disso. Ele tinha vontade de voltar a jogar, atuar junto com seu filho, mas ocorreram divergências com a agenda profissional", disse Anderson.

Bastante interessado nos holofotes para esta Série A3, o Taboão da Serra também contratou o zagueiro André Luis, ex-Santos e Botafogo, o atacante Acosta, ex-Corinthians e Náutico, e o meia Adriano Gabiru, campeão mundial pelo Internacional. Não está descartada a possibilidade de uma nova contratação para ocupar a vaga de Túlio, que divulga ter marcado mil gols na carreira.