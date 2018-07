Perto da final da MLS, Drogba se despede de time canadense

Após uma temporada e meia na Major League Soccer (MLS), Didier Drogba está de saída. Na terça-feira à noite, após o último jogo do Montreal Impact em casa no ano, o atacante marfinense confirmou que não fica no Canadá para 2017. Ele, entretanto, não revelou ainda seu futuro.

"Todo mundo sabe que foi meu último jogo aqui (no Estádio Olímpico de Montreal) e é isso, agora é focar na final da conferência", disse brevemente aos repórteres após a primeira partida da decisão da Conferência Leste da liga americana, que envolve dois times do Canadá.

Diante de mais de 60 mil torcedores, o Impact abriu 3 a 0 sobre o Toronto FC, que ainda conseguiu diminuir consideravelmente a desvantagem. Altidore e Michael Bradley, ambos com mais de 100 jogos pela seleção norte-americana, fizeram os gols do Toronto, que descontou para 3 a 2. Astro da MLS, Giovinco passou em branco.

Apesar dos 10 gols na temporada, Drogba começou no banco e só entrou nos 19 minutos finais, fazendo muito pouco pelo time de Montreal, que precisa de um empate na partida de volta, quarta-feira da semana que vem, em Toronto.

Na final da Conferência Leste, também na terça-feira à noite, o Seattle Sounders contou com um gol de pênalti do ex-corintiano Lodeiro para vencer o Colorado Rapids, em casa, por 2 a 1. A partida de volta será no domingo. Independente de quem avançar para a final, o Montreal jogaria como visitante na decisão, disputada em jogo único.