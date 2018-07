Perto da queda, Atlético-GO encara o Botafogo no Rio Condenado ao rebaixamento, o Atlético Goianiense coloca a sua força máxima para enfrentar o Botafogo, neste sábado, às 18h30, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o time rubro-negro venceu uma vez - justamente contra o líder Fluminense, no dia 15 de setembro, em Volta Redonda (RJ). Agora, se perder estará matematicamente rebaixado se o Bahia derrotar o Grêmio e somará a 20.ª derrota.