Perto da queda, Criciúma dispensa técnico e 13 atletas

Apesar de ainda não estar matematicamente rebaixado no Brasileirão, o Criciúma parece já ter desistido de evitar a queda. Faltando três rodadas para o final do campeonato, o clube catarinense anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Toninho Cecílio, que ficou apenas quatro jogos no cargo, e a dispensa de 13 jogadores, cujos contratos acabariam agora em dezembro.

Depois de somar a sétima derrota seguida, ao levar 1 a 0 do Bahia na noite quarta-feira, o Criciúma ficou afundado na lanterna do Brasileirão. Com apenas 30 pontos, só escapa do rebaixamento com um milagre - precisaria vencer os últimos três jogos e ainda contar com uma incrível combinação de resultados. A queda, portanto, pode ser sacramentada já no fim de semana.

Diante desse cenário, a diretoria do clube mostrou nesta quinta-feira que não tem mais esperança de salvação. Primeiro, demitiu Toninho Cecílio, que tinha sido contratado no final de outubro e somou quatro derrotas em quatro jogos disputados. Para o seu lugar, assume interinamente Luizinho Vieira, técnico do time Sub-20 - um novo treinador chegará só depois do Brasileirão.

Além da troca de comando, o Criciúma resolveu dispensar 13 jogadores, antecipando a saída que aconteceria em dezembro, quando acabariam seus contratos. Um deles é o veterano meia Paulo Baier, que tem 40 anos e estava em sua terceira passagem pelo clube - ídolo da torcida, chegou no começo do ano e, mesmo sem tanta vitalidade física, era um dos principais nomes do time.

Galatto, Gualberto, Eli Sabiá, Luiz Felipe, Cortez, Martinez, Rodrigo Souza, Serginho, Rafael Costa, Roger Gaúcho, Igor e Souza foram os outros dispensados nesta quinta-feira. Assim, o elenco do Criciúma ficou com apenas 18 jogadores, mas a ordem da diretoria é para Luizinho Vieira promover alguns garotos das categorias de base e, assim, poder testá-los na reta final do Brasileirão.