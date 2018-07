Perto da queda, Figueirense pega Sport já mirando 2013 Praticamente rebaixamento para a Série B, o Figueirense volta a se apresentar neste domingo, às 19h30, diante do Sport, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro marca o início de um novo ciclo para o clube alvinegro catarinense com vistas a temporada de 2013. O time será comandado pelo técnico interino Fernando Gil, já que Márcio Goiano foi demitido na última quarta-feira.