Perto da reestreia no United, Cristiano Ronaldo celebra camisa 7: 'Número mágico'

Cristiano Ronaldo deve reestrear pelo Manchester United no próximo sábado, em jogo contra o Newcastle, no Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. Graças a uma liberação da Premier League, ele pôde ser inscrito com a camisa 7 e celebrou jogar com o número da sorte.

"Número mágico", postou o jogador em suas redes sociais nesta sefunda-feira mostrando as costas da camisa do Manchester United com o 7 em destaque. O português sempre se destacou com a numeração e até lucra com a marca CR7. Mas, ao ser contratado pelo clube inglês, havia o temor que não pudesse ganhar a camisa, então com Cavani, por causa do regulamento da competição.

Leia Também Pelé está internado em São Paulo há seis dias após exames apontarem problemas de saúde

O uruguaio abriu mão da camisa 7, optando por jogar com a 21, para satisfazer o companheiro ídolo do clube inglês. A diretoria pediu que a Premier League fizesse uma exceção na regra e realizasse a troca nas inscrições, o que foi autorizado, para a felicidade do português.

Em sua primeira passagem pelo United, entre 2003 e 2009, Cristiano Ronaldo se destacou usando a camisa 7. Foi melhor do mundo e campeão da Liga dos Campeões e espera repetir o sucesso. Caso entre em campo já diante do Newcastle, buscará seu 119° gol pelo clube ao qual defendeu 292 vezes.

O Manchester United é o terceiro colocado do Inglês, com os mesmos sete pontos do West Ham e dois atrás do Tottenham. Com Cristiano Ronaldo, espera por bela festa em Old Trafford para tentar assumir a liderança e iniciar arrancada para acabar com o jejum na competição que vem desde a temporada 2012/13.