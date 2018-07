Perto da reinauguração, Beira-Rio recebe teste nos telões do estádio

SÃO PAULO - A dias da reabertura, o Beira-Rio, estádio que será palco de cinco jogos da Copa do Mundo, recebeu na tarde desta sexta-feira o primeiro teste em um dos telões da nova arena. As obras no local estão 97% concluídas.

De acordo com o Internacional, os dois painéis instalados no estádio têm qualidade superior à exigida pela Fifa. Cada telão tem 86 metros quadrados e espaçamento de 16 milímetros entre cada led. Na última quarta-feira, o sistema de iluminação do Beira-Rio foi testado. Na ocasião, os refletores instalados junto à nova cobertura foram ligados e iluminaram pela primeira vez o gramado do estádio.

A reinauguração do Beira-Rio estava marcada para o mesmo dia, com o confronto entre Internacional e São Paulo de Rio Grande, válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. No dia 24, porém, o clube gaúcho cancelou o teste no local. Sem nova data definida, a reabertura deve ocorrer nos primeiros dias de fevereiro.

Na Copa do Mundo, o estádio gaúcho receberá quatro jogos da primeira fase. No dia 15 de junho, a França enfrenta Honduras no local. Depois, no dia 18, Austrália e Holanda medem forças. Quatro dias depois, será a vez do confronto entre Coreia do Sul e Argélia. Por fim, Nigéria e Argentina jogam no dia 25. O Beira-Rio ainda terá uma partida válida pelas oitavas de final, entre o líder do Grupo G e o segundo colocado da Chave H.