Perto da Série B, Atlético-GO inicia reformulação e não relaciona Walter e Marcos

Após a derrota para o São Paulo por 1 a 0, no último sábado, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Goianiense, Jovair Arantes, jogou a toalha em relação ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano ocupa a lanterna, com apenas 27 pontos, e só escapa da queda diante de um milagre.

+ Atlético-MG mira reação imediata contra o lanterna por vaga na Copa Libertadores

Seguindo o pensamento dele, a diretoria já iniciou a reformulação no elenco e só vai utilizar nas últimas seis rodadas os jogadores que estão nos planos para a próxima temporada. Por isso, o goleiro Marcos - assinou um pré-contrato de três anos com o Goiás - e o atacante Walter - tem vínculo até dezembro e não vai renovar - sequer viajaram com a delegação para Belo Horizonte, onde o time goiano encara o Atlético Mineiro, às 20 horas, no estádio Independência, pela 33.ª rodada.

Por outro lado, o clube renovou com o zagueiro Willian Alves e já tem tudo acertado com o volante Diogo Silva, que ajudou o Sampaio Corrêa a subir na Série C e acumula passagens por Flamengo, Guarani, América-RN e XV de Piracicaba.

Além dos não relacionados Marcos e Walter, o técnico João Paulo Sanches tem os desfalques dos volantes André Castro e Paulinho, que foram amarelados contra o São Paulo e receberam o terceiro cartão. Por outro lado, o meia Jorginho retorna após cumprir suspensão automática. No ataque, Diego Rosa e Alison disputam uma vaga entre os titulares.