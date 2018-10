Perto da vaga na Libertadores, Palmeiras prega cautela em casa

A empolgação da torcida é evidente, ainda mais depois que o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e encaminhou sua classificação para a semifinal da Copa Libertadores ao ganhar do Colo-Colo no jogo de ida em Santiago por 2 a 0. Mas para o confronto de volta contra o chilenos, nesta quarta-feira, o técnico Felipão já avisou que todo cuidado é pouco.

O experiente treinador se baseia em um retrospecto negativo do Palmeiras no Allianz Parque em algumas partidas decisivas de mata-mata. Na final do Paulistão, apesar de ter vencido o Corinthians em Itaquera, perdeu em casa e foi derrotado nos pênaltis. Contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil, também sofreu um revés em seu campo diante da torcida.

Outro exemplo pode ser a disputa com o Cerro Porteño. O Palmeiras venceu em Assunção por 2 a 0 e acabou sendo derrotado em pleno Allianz Parque por 1 a 0, em um duelo que poderia ter custado caro para o time. No final, a classificação veio no sufoco. Assim, se fora de casa o time brilha, dentro ainda apresenta falhas.

Até por isso, Felipão prega cautela, mesmo tendo uma boa vantagem debaixo do braço. “Precisamos examinar o que ocorreu no Chile. Tivemos dois gols e outras duas chances, mas eles tiveram quatro ou cinco grandes oportunidades. Fomos felizes nas finalizações. Precisamos ter respeito ao Colo-Colo, que tem muita qualidade. Nossa vantagem pode ser diminuída no minuto inicial”, avisou.

A expectativa é que o estádio esteja cheio para a partida, ainda mais pela ótima fase do Palmeiras na temporada – mais de 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. O técnico Felipão não poderá contar com o volante Felipe Melo, suspenso, e aproveitou a semana para fechar os treinamentos e esconder o time que colocará em campo.

Do outro lado, o Colo-Colo tem alguns problemas para o confronto. O capitão Esteban Paredes, artilheiro do time com 18 gols em 24 jogos na temporada, está machucado. Outra baixa é o lateral Damián Pérez, que está suspenso. “Nossa expectativa é conseguir a classificação. O resultado do primeiro duelo foi injusto, por isso acredito que a classificação está aberta”, disse o técnico Héctor Tapia.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS x COLO-COLO

Palmeiras: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Borja e Dudu. Técnico: Felipão.

Colo-Colo: Orión; Zaldivia, Barroso, Insaurralde e Opazo; Baeza, Carmona, Pavez e Valdés; Suazo e Lucas Barrios. Técnico: Héctor Tapia.

Juiz: Wilmar Roldán (Colômbia).

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Horário: 21h45.

Na TV: Globo, SporTV e FOX Sports.