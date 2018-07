Perto da vaga na Série C, torcida do Remo lota aeroporto em Belém

Nesta segunda-feira, o Clube do Remo, que bateu o Operário-PR fora de casa por 1 a 0 pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, teve uma recepção de gala na volta para Belém. Ao desembarcarem no aeroporto, os jogadores foram surpreendidos por uma multidão que lotou o saguão para celebrar a vitória. Com o resultado, basta um empate, no Mangueirão, no jogo de volta, para que o Remo garanta sua volta à Série C após sete anos na quarta divisão nacional. Para a partida, são esperados mais de 40 mil azulinos.

CONFIRA O VÍDEO DO DESEMBARQUE