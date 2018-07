Perto da vaga, Oswaldo pede 'personalidade' ao Botafogo

"Temos de procurar fazer o que fizemos nas últimas partidas", disse o treinador. Após três empates seguidos e o início de cobranças por parte da torcida, o Botafogo venceu as duas últimas partidas, ambas por goleada: 5 a 0 e 4 a 1. Embora se classifique com o empate, o técnico quer a vitória para garantir o primeiro lugar do grupo A, mesmo do Flamengo. "Dependemos só de nós mesmos", afirmou Oliveira.

Focado do duelo da rodada final, o treinador não aliviou no treino desta quarta. Nem os jogadores pendurados ganharam descanso. Felipe Menezes foi mantido na vaga de Andrezinho, que ainda se recupera de lesão. Desfalque na última rodada, o meia ainda tem chances de voltar ao time diante do Macaé.