Perto da zona da degola, São Paulo busca reação no Brasileirão

O que antes era um assunto improvável virou realidade no São Paulo: o rebaixamento à Série B. Com apenas um ponto de distância para o Figueirense, primeiro na zona da degola, o time tricolor entra em campo neste domingo, às 11h, no Morumbi, para encarar justamente o concorrente direto.

O momento é bastante negativo. Depois da eliminação na semifinal da Libertadores, o São Paulo venceu apenas um jogo dos últimos dez. Esse triunfo (2 a 1 contra o Santa Cruz, no Recife) aconteceu há mais de um mês, no dia 7 de agosto.

O técnico Ricardo Gomes, substituto de Edgardo Bauza, ainda não venceu desde que assumiu o clube. São duas derrotas e dois empates sob o comando do treinador, que ainda está prestigiado por dirigentes e pela torcida, apesar da invasão ao CT há duas semanas.

Pressionado, o presidente Carlos Augusto Barros e Silva mudou o departamento de futebol. O diretor executivo Gustavo Vieira de Oliveira caiu. Em seu lugar, com o status de 'salvador', chega Marco Aurélio Cunha, que teve passagem vitoriosa pelo clube. "É uma honra voltar ao meu clube. Voltei pelo torcedor do São Paulo, que pedia isso", disse ontem na sua apresentação.

A missão dele será de injetar ânimo em um elenco sem confiança. "O São Paulo não está acostumado a lidar com rebaixamento e tenho certeza de que não conviveremos com isso nem seremos rebaixados", garante o zagueiro e capitão Maicon.

O meia Cueva, que estava com a seleção peruana e não jogou o clássico contra o Palmeiras, deve retornar ao time. É uma das esperanças da equipe. Já Michel Bastos pode voltar a ser relacionado, enquanto Rodrigo Caio, com dores no quadril, é dúvida.