Perto de 250º jogo, Cássio diz estranhar crise no Corinthians

O goleiro Cássio, do Corinthians, recebeu nesta terça-feira uma placa no CT Joaquim Grava por completar nesta quarta-feira, contra o Fluminense, a 250ª partida pela equipe. O feito, que virá no jogo em Itaquera, pela Copa do Brasil, faz o titular do time se sentir ao mesmo tempo orgulhoso pela trajetória e estranho pelo momento atual. É uma das primeiras crises que ele encara pelo clube.

Contratado no fim de 2011 e titular desde o ano seguinte, Cássio viveu a vitoriosa era de títulos da Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. "No Corinthians, foi a primeira vez que tive um técnico demitido. Até mandei mensagem para o Cristóvão (Borges) depois da saída. Eu gostava dele. Ficamos chateados por não conseguir fazer o suficiente", disse. O treinador deixou o cargo no sábado, após derrota para o Palmeiras.

Contra o Fluminense, o interino Fábio Carille fará o primeiro jogo no cargo. Um empate sem gols classifica o Corinthians às quartas de final da Copa do Brasil, pois a partida de ida acabou 1 a 1, em Mesquista (RJ). Cássio explicou que depois de três partidas sem vitória e de uma derrota no clássico, é fundamental o resultado positivo para restaurar a confiança e o bom ambiente no elenco.

"A gente vem oscilando um pouco. As coisas poderiam ser da mesma maneira do ano passado. Tivemos muitas mudanças, oscilações. O time acabou caindo de produção. Mas temos um jogo pela frente. Podemos passar de fase na Copa do Brasil e continuar vivo na luta por títulos", afirmou o goleiro. A provável formação titular deve ter: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho; Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Romero.

O clube confirmou que para o jogo com o Fluminense são baixas o lateral-esquerdo Uendel, que tem uma contratura na coxa direita, e o zagueiro Vilson, com problemas musculares.